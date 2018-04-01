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Эксперт: решение Тулеева о досрочной отставке было тяжелым, но мудрым шагом

Политика
1 апреля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов напомнил, что Аман Тулеев более двух десятилетий возглавлял регион и считался одним из лучших губернаторов в России

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева уйти в отставку по собственному желанию было тяжелым шагом, но доказало, что он является мудрым политиком. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

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Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек.

Эксперт напомнил, что Тулеев более двух десятилетий возглавлял Кемеровскую область и считался одним из лучших губернаторов в России. "Он все-таки переборол себя, взял на себя всю ответственность за случившееся и поступил так, как подобает поступить", - уверен Смирнов. По его словам, подобное решение экс-главы Кемеровской области можно оценить только положительно.

"Тулеев показал, что несмотря на возраст, несмотря на сложную ситуацию, он остается прежним мудрым политиком", - полагает эксперт.

Со своей стороны президент "Минченко консалтинг" Евгений Минченко высказал мнение, что если бы Тулеев ушел в отставку раньше, до трагедии, то "остался бы в памяти жителей области как идеальный губернатор".

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Темы
Кемеровская область Отставки и назначения Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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