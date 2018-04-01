Эксперт: решение Тулеева о досрочной отставке было тяжелым, но мудрым шагом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева уйти в отставку по собственному желанию было тяжелым шагом, но доказало, что он является мудрым политиком. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Тулеев назвал свое решение единственно верным после пожара в Кемерове, который унес жизни 64 человек.

Эксперт напомнил, что Тулеев более двух десятилетий возглавлял Кемеровскую область и считался одним из лучших губернаторов в России. "Он все-таки переборол себя, взял на себя всю ответственность за случившееся и поступил так, как подобает поступить", - уверен Смирнов. По его словам, подобное решение экс-главы Кемеровской области можно оценить только положительно.

"Тулеев показал, что несмотря на возраст, несмотря на сложную ситуацию, он остается прежним мудрым политиком", - полагает эксперт.

Со своей стороны президент "Минченко консалтинг" Евгений Минченко высказал мнение, что если бы Тулеев ушел в отставку раньше, до трагедии, то "остался бы в памяти жителей области как идеальный губернатор".