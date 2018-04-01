Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл во Внуково

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами, выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва, приземлился в воскресенье в аэропорту Внуково-2. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На борту Ил-96 специального летного отряда "Россия" находятся 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства РФ при ООН с семьями.

Около 10:40 мск приземлился первый самолет, доставивший домой 46 сотрудников российского посольства в Вашингтоне и их близких. Прибывшие дипломаты постепенно покидают Внуково на микроавтобусах и автомобилях родственников, не выходя к прессе.

Ранее на территорию Внуково заехала колонна микроавтобусов, которые доставят вернувшихся непосредственно в Москву. Некоторых из прибывших встречают родственники. У выезда с территории терминала собралась группа журналистов, всего около 20 человек, освещающих возвращение.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Такое решение было принято в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву.

Всего Соединенные Штаты покинул 171 человек. Для них были предоставлены два самолета Ил-96 специального летного отряда "Россия".