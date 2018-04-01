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Ведерников заявил о намерении баллотироваться в губернаторы Псковской области

Политика
1 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Предвыборная программа врио главы региона делает упор на поддержку молодежи и общественных инициатив

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников заявил в воскресенье о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы региона на выборах в сентябре текущего года. Как сообщила корреспондент ТАСС пресс-секретарь губернатора Дарья Яковлева, такое заявление он сделал, отвечая на вопрос из зала на заседании регионального молодежного парламента.

"Михаил Юрьевич, отвечая на вопрос, будет ли он участвовать в качестве кандидата на выборах губернатора, заявил о своем намерении участвовать в выборах в сентябре 2018 года", - сказала Яковлева.

Она добавила, что избирком пока еще не начал прием документов от кандидатов.

Ведерников стал первым, кто официально заявил о своем намерении бороться за этот пост. Его предвыборная программа, названная "Команда2018", делает упор на поддержку молодежи и общественных инициатив. Ее презентация состоится в правительстве Псковской области 9 апреля.

12 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. На этом посту он сменил Андрея Турчака, который был освобожден от должности по собственному желанию и назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета партии "Единая Россия".

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