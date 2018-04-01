Путин поблагодарил Тулеева за многолетнюю работу на посту губернатора

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонил Аману Тулееву, который в воскресенье подал прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин поблагодарил Тулеева за работу.

"Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона", - сказал Песков.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. В воскресенье он обратился к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.