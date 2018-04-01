Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипалей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия направила в воскресенье в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипалей. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"1 апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия направило в техсекретариат организации список вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого ТАСС в пресс-службе ОЗХО сообщили, что заседание ее Исполнительного совета пройдет 4 апреля.

Данные Лондона

В список, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных техсекретариату ОЗХО, а именно направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы.

Кроме этого, российская сторона интересуется, какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата, и что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации.

В список вошли и вопросы к самой организации, а именно кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

Вопросы по пробам

МИД РФ также требует прояснить, какова была процедура отбора проб и соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований (т. н. "chain of custody").

"В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?", - задаются вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.

Раскрытие материалов перед ЕС и участие Франции

Кроме этого, МИД РФ просит объяснить, давал ли техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, а также уведомляла ли его Франция о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания.

"Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение техсекретариата ОЗХО и может ли он предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?", - говорится в сообщении МИД.