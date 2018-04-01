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Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипалей

Политика
1 апреля, 19:45 дата обновления: 1 апреля, 20:47 UTC+3

В перечень, в частности, вошел вопрос о том, какого рода свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата

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© Геннадий Хамельянин/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия направила в воскресенье в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипалей. Соответствующая информация опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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"1 апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия направило в техсекретариат организации список вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. После этого ТАСС в пресс-службе ОЗХО сообщили, что заседание ее Исполнительного совета пройдет 4 апреля.

Данные Лондона

В список, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных техсекретариату ОЗХО, а именно направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы.

Кроме этого, российская сторона интересуется, какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата, и что конкретно британцы просят подтвердить техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации.

В список вошли и вопросы к самой организации, а именно кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

Вопросы по пробам

МИД РФ также требует прояснить, какова была процедура отбора проб и соблюдался ли при этом основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований (т. н. "chain of custody").

"В каких сертифицированных лабораториях будут проанализированы пробы, полученные техсекретариатом ОЗХО во время визита его экспертов в Великобританию?", - задаются вопросом в российском внешнеполитическом ведомстве.

Раскрытие материалов перед ЕС и участие Франции

Кроме этого, МИД РФ просит объяснить, давал ли техсекретариат ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, а также уведомляла ли его Франция о своем подключении к техническому содействию, о котором запросила Великобритания.

"Передавала ли Франция материалы собственного расследования (если таковые имеются) в распоряжение техсекретариата ОЗХО и может ли он предоставить России материалы французского расследования (если таковые имеются) для ознакомления с его результатами? Если нет, то почему?", - говорится в сообщении МИД.

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