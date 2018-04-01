"Джейш аль-Ислам" при выходе из Думы должны сдать карты минных полей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Боевики "Джейш аль-Ислам" при выходе из сирийской Думы должны сдать карты мирных полей и подземных туннелей. Об этом сообщил в воскресенье начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, достигнута предварительная договоренность о выходе экстремистов группировки "Джейш аль-Ислам" из Восточной Гуты.

"В соответствии с требованиями российской стороны боевики при выходе из населенного пункта Дума должны представить карты минных полей и подземных тоннелей, добровольно разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта", - сообщил генерал.