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Постпред РФ в ОЗХО: на сессии по делу Скрипаля Россия внесет "хорошее предложение"

Политика
1 апреля, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Александр Шульгин сообщил, что подготовленная инициатива строго укладывается в рамки предписаний Конвенции о запрещении химоружия

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия намерена на внеочередной сессии исполсовета Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля 4 апреля представить "хорошее предложение", которое "не должно вызвать никаких нареканий". Об этом в интервью "Российской газете" сообщил в воскресенье постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

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"На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение, - заявил постпред. - Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение, которое не должно вызвать никаких нареканий. Оно строго укладывается в рамки предписаний Конвенции о запрещении химоружия и направлено на решение проблемы цивилизованным путем".

При этом результаты работы экспертов ОЗХО к 4 апреля вряд ли будут готовы. "Сообщалось, что после того, как пробы будут отобраны, упакованы и доставлены к местам анализа, понадобится еще две или три недели. Очевидно, отсчет времени уже пошел, пробы находятся в соответствующих лабораториях. Но мы исходим из того, что к спецсессии еще ничего готово не будет", - отметил Шульгин.

Кроме того, как замечает постоянный представитель при организации, ОЗХО не установит "виновных" в инциденте. "Мы ожидаем от экспертов официального, сугубо фактологического заключения о химическом составе проб, отобранных специалистами техсекретариата при соблюдении процедуры последовательности сбора и обеспечения сохранности вещественных доказательств. Мандат миссии не предполагает никакого установления ответственности", - подчеркнул он.

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