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Меняйло: звание "народного губернатора" остается за Тулеевым

Политика
2 апреля, 11:45 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, апреля. /ТАСС

Губернатор Кемеровской области ранее ушел в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

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Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Ростислав Нетисов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 апреля. /ТАСС/. Почетное звание "народного губернатора" сохраняется за Аманом Тулеевым, который ушел в отставку с поста главы Кемеровской области  после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Закон (о "народном губернаторе" - прим. ТАСС) принят. Он сегодня действует", - сказал Меняйло.

Региональный закон, присваивающий Тулееву почетное звание "народного губернатора", приняли в Кузбассе еще в декабре 2011 года.

Согласно этому документу, даже после сложения полномочий за Тулеевым сохраняется помощник, служебное помещение в администрации Кемеровской области с мебелью, оргтехникой и средствами связи.

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Кроме того, губернатору и его супруге в пожизненное и безвозмездное пользование предоставляется охраняемое жилье - то, что было у Тулеева в качестве служебного, на момент прекращения им своих полномочий.

На вопрос журналистов о возможности отмены или пересмотра этого закона Меняйло напомнил, что он не законодатель и это не входит в его полномочия.

По данным, опубликованным в 2017 году, в собственности семьи Тулеевых остаются две квартиры и гараж-стоянка, в пользовании - жилой дом площадью 281,5 квадратных метра, а также земельный участок площадью 1,7 тыс. квадратных метров. Все имущество находится в России, транспортных средств в собственности у Тулеевых нет.

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