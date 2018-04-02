Лавров заявил, что у военно-технического сотрудничества РФ и Бангладеш хорошие перспективы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Бангладеш в военно-технической сфере активно развивается и имеет хорошие перспективы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

"Хорошие перспективы имеет активно развивающееся военно-техническое сотрудничество. Рассчитываю, что мы с вами сегодня рассмотрим весь комплекс наших двусторонних отношений, а также вопросы нашего взаимодействия на международной арене, где Россия и Бангладеш выступают с очень близких, в ряде случаев и единых позиций", - сказал министр.

Лавров положительно оценил диалог стран на правительственном и парламентском уровнях. "За последние два года, господин министр, мы встречаемся с вами в четвертый раз, это отражает позитивные тенденции на всех направлениях. У нас интенсивно развиваются двусторонние контакты наряду с отношениями по линии правительств, министерств и ведомств", - отметил глава МИД РФ.