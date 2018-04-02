Российский дипломат покинул Македонию и возвращается в Москву

СКОПЬЕ, 2 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. Российский дипломат, которого Македония решила выслать в связи с инцидентом в Солсбери, в понедельник утром вместе с семьей покинул республику и возвращается в Москву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из македонского аэропорта "Скопье".

У здания посольства семью дипломата провожали коллеги и друзья под марш "Прощание славянки". По свидетельству корреспондента ТАСС, в аэропорт российский дипломат прибыл в сопровождении представителей дипмиссии во главе с послом России в Республике Македония Олегом Щербаком.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

К указанным странам присоединилась и Македония, власти которой приняли решение выслать одного сотрудника российского посольства. Этот шаг вызвал неоднозначную оценку в македонском обществе. 27 марта в Скопье прошел массовый митинг, участники которого выступили против высылки российского дипломата. Посол России в Македонии Олег Щербак расценил решение властей Македонии как недружественный и необоснованный шаг, предпринятый "под влиянием извне" и наносящий ущерб самой республике.