Путин 3-4 апреля посетит с визитом Анкару

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару 3-4 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"3-4 апреля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, в турецкой столице состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. "Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики. Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии", - говорится в распространенном сообщении.

Ожидается, что лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

Также в ходе второй трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Владимир Путин обсудит с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. Согласно информации пресс-службы президента, запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования.

Также состоится беседа Владимира Путина с Хасаном Роухани, в ходе которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.