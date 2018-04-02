МИД: решение Чехии о выдаче США россиянина Никулина подрывает основы сотрудничества

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Москва возмущена выдачей Чехией в США российского гражданина Евгения Никулина, такой шаг Праги подрывает основы сотрудничества с Россией. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

"Возмущены выдачей Чехией в Соединенные Штаты Америки российского гражданина Никулина, задержанного по запросу США и содержавшегося под стражей в Праге с октября 2016 года. Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета "союзническую лояльность", - подчеркнули в дипведомстве. - Принятое Прагой решение расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества".

"Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Никулина", - заверили в министерстве.

В МИД РФ указали, что о нарушении правовых норм при выдаче Никулина говорит форсирование вердикта Конституционного суда Чехии по рассмотрению жалобы адвокатов Никулина на заключение низших судебных инстанций о возможности его выдачи американской стороне. "Был проигнорирован официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Никулина в Россию, - продолжили в министерстве. - Остались без должного внимания наши неоднократные призывы учитывать, что в условиях развернутой в США антироссийской истерии наш гражданин не может рассчитывать в этой стране на беспристрастный и справедливый суд".

Власти США обвиняют Никулина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге, в ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже с помощью интернета $3450, совершенной в 2009 году. В пятницу чешское министерство юстиции официально подтвердило, что Никулин был выдан американской стороне.