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Медведев: продвижение новых инициатив РФ и Белоруссии отвечает интересам обеих стран

Политика
2 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Глава правительства добавил, что страны поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабмина Белоруссии Андрея Кобякова с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - говорится в поздравительной телеграмме Медведева. - Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях".

Глава правительства добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза. "Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран", - подчеркнул он.

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Кобяков, Андрей Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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