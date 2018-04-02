Медведев: продвижение новых инициатив РФ и Белоруссии отвечает интересам обеих стран

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил главу кабмина Белоруссии Андрея Кобякова с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"В Союзном государстве активно налаживается эффективное взаимодействие, направленное на укрепление взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - говорится в поздравительной телеграмме Медведева. - Осуществляются масштабные проекты в промышленности, энергетике, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях".

Глава правительства добавил, что Россия и Белоруссия поддерживают интеграционную работу в рамках Евразийского экономического союза. "Убежден, что дальнейшее наращивание практической кооперации, реальное продвижение новых перспективных инициатив и программ в полной мере отвечают интересам двух стран", - подчеркнул он.