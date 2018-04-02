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Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко

Политика
2 апреля, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека уточнила, что ответ на ее обращение поступил в МИД РФ еще на прошлой неделе

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила отказ от властей США на свое обращение с призывом помиловать российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме.

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"Я получила ответ на свое обращение к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании Константина Ярошенко. В письме за подписью госсекретаря - оно написано по поручению Трампа - сказано, что оснований для помилования они не находят и считают, что он осужден законно и обоснованно", - сказала Москалькова в понедельник ТАСС.

Она уточнила, что ответ на ее обращение поступил в МИД РФ еще на прошлой неделе. "Поскольку в США омбудсмена нет, то контакты затруднены и осуществляются по линии МИД", - добавила она.

В чем обвиняют летчика

Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным.

В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.

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