Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима

Политика
2 апреля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ также обсудил со своим коллегой из Бангладеш подготовку специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая созывается 4 апреля в связи с делом Скрипалей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Политизация различных "химических досье", в том числе сирийского, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) недопустима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

"Обменялись мнениями о том, как страны сотрудничают в ОЗХО, - сказал глава российского дипведомства. - Констатировали близость наших подходов в том, что касается недопустимости политизации различных "химических досье", в том числе сирийского "химического досье", в ОЗХО".

Министры также обсудили подготовку специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая созывается 4 апреля по инициативе Москвы в связи с делом Скрипалей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Дело Сергея Скрипаля
Страны
Сирия Россия Бангладеш
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
4
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Арендатор сгоревшего ТЦ в Кемерове обжаловала арест
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники