Лавров: политизация различных "химических досье" в ОЗХО недопустима

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Политизация различных "химических досье", в том числе сирийского, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) недопустима. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

"Обменялись мнениями о том, как страны сотрудничают в ОЗХО, - сказал глава российского дипведомства. - Констатировали близость наших подходов в том, что касается недопустимости политизации различных "химических досье", в том числе сирийского "химического досье", в ОЗХО".

Министры также обсудили подготовку специальной сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая созывается 4 апреля по инициативе Москвы в связи с делом Скрипалей.