Лавров: в вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вопрос о том, как далеко могут зайти взаимные высылки дипломатов, зависит не от России, остановиться должен Запад. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как далеко мы все зайдем, зависит не от нас. В дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял. Этот принцип будет применяться последовательно", - отметил Лавров.

"Раньше в детстве мы говорили: кто первый начал, тот и должен остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим", - подчеркнул министр.

По его словам, нынче много говорится о холодной войне и о том, что "ситуация хуже, чем она была в классическую холодную войну, потому что тогда были какие-то правила, соблюдались какие-то приличия". "Сейчас наши западные партнеры, имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами", - заявил Лавров.

Также Лавров отметил, что страны Запада сокращают возможности для диалога с Россией, высылая дипломатов под надуманными предлогами.

"Когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать пути преодоления сложностей. Сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами", - обратил внимание глава российского дипведомства.

США высылали 60 российских дипломатов и закрыли в Сиэтле генеконсульство РФ. По четыре дипломата высылают Германия, Франция, Польша и Канада, по три - Чехия, Молдавия и Литва, по два - Италия, Испания, Австралия, Дания, Нидерланды и Албания, по одному - Венгрия, Бельгия, Ирландия, Грузия, Норвегия, Латвия, Македония, Финляндия, Румыния, Швеция, Хорватия, Черногория и Эстония. Украина высылает сразу 13 дипломатов РФ, а НАТО сократила состав миссии России на 10 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве. Так же поступили Португалия, Болгария, Словакия, Люксембург и Мальта. Скоординированная акция произошла после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери .

В свою очередь Министерство иностранных дел России объявило о зеркальных мерах в отношении дипломатических представительств государств, которые решили выслать российских дипломатов. МИД РФ также потребовал привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генконсульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.