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Россия выступает за скорейшее прекращение вооруженного противостояния в Йемене

Политика
2 апреля, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В 2018 году отмечается 90-летие установления дипломатических отношений между странами

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и прекращение вооруженного конфликта в этой ближневосточной стране. Об этом сообщили в понедельник в МИД.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-йеменской двусторонней повестки дня, в том числе в контексте отмечаемого в 2018 году 90-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", - информировали в дипведомстве.

"При обмене мнениями по складывающейся в Йемене военно-политической и гуманитарной ситуации с российской стороны была вновь отмечена задача скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Йеменской Республике как необходимой предпосылки для облегчения страданий мирного населения и налаживания инклюзивного национального диалога о путях посткризисного обустройства йеменского государства", - подчеркнули в МИД.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.

Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.

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