Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии после победы над ИГ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из Сирии показывают его приверженность обещаниям уйти из арабской республики после победы над "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Особенно нас тревожит, что, вопреки постоянным заверениям, что единственная цель США в Сирии - это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата", - подчеркнул министр. По мнению Лаврова, последние высказывания Трампа означают, что "он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ Соединенные Штаты из Сирии уйдут".

"Здесь важно иметь ввиду то, что США направили свои войска, свой спецназ, свои воздушные силы, собрали коалицию с нарушением Устава ООН, который требует уважать суверенитет и государственную целостность всех государств-членов", - напомнил глава МИД РФ.

В четверг Трамп, выступая в городе Ричфилд (штат Огайо), заявил, что США могут "очень скоро" уйти из арабской страны. По его словам, настала пора, когда о Сирии должны позаботиться "другие люди". Президент пообещал, что "Исламское государство" полностью оставит всю занятую территорию.

Слова Трампа об уходе из Сирии противоречат прошлым заявлениям американской администрации на данную тему. Так, в январе этого года вице-президент Майкл Пенс утверждал, что США "привержены присутствию в Сирии", причем не только с целью разгрома ИГ, "но и для сдерживания враждебного влияния Ирана". Рекс Тиллерсон до отставки с поста госсекретаря указывал, что хотя Вашингтон в первую очередь намерен уничтожить террористов в арабской республике, присутствие там США должно стать стабилизирующим фактором, способствующим женевскому переговорному процессу, который проводится под эгидой ООН.