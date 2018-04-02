Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля примут в Анкаре заявление по Сирии

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани 4 апреля по итогам саммита в Анкаре примут совместное заявление по ситуации в Сирии. "Как мы ожидаем, лидеры как в ходе встречи, так и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, этот вопрос крайне важен", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, текст заявления пока согласовывается, работа над ним будет вестись 2-3 апреля на уровне экспертов.

Говоря о повестке дня саммита, помощник российского лидера отметил, что президенты обсудят реализацию договоренностей трехстороннего саммита, который состоялся в 2017 году в Сочи, а также решения Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи.

Кроме того, лидеры обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня в Сирии. "Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть приняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий [в Сирии], обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации", - подчеркнул Ушаков. "Три страны едины в понимании безальтернативности урегулирования сирийского конфликта политическими методами и окончательное слово в этом процессе должно принадлежать сирийцам, а роль членов международного сообщества - помогать достичь консенсуса", - заявил он.

Также будет обсуждаться продвижение конституционной реформы в Сирии. По словам Ушакова, три страны намерены оказывать дальнейшее содействие формированию Конституционного комитета в республике, в котором должны быть представлены все сегменты сирийского общества.

По окончании саммита три лидера сделают заявления для прессы.

По словам Ушакова, перед трехсторонним саммитом российский лидер проведет отдельную встречу с Роухани. На ней будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки дня, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, подготовка Пятого каспийского саммита и ситуация в Сирии.

Иранская ядерная программа

В частности, Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят 4 апреля на встрече в Анкаре сделку по иранской ядерной программе с учетом заявлений США о возможности ее пересмотра.

"Мы планируем в ходе беседы [Путина] с Роухани обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", - заявил журналистам Юрий Ушаков.

"Главная задача российской стороны - сохранить эффективность этого совместного плана действий, и это особенно важно, поскольку Иран строго выполняет свои обязательства, что регулярно подтверждается МАГАТЭ", - подчеркнул он. Ушаков заметил, что эту позицию разделяют и Китай, и европейские партнеры.

Соглашение между ЕАЭС и Ираном

Сообщается также, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписано в ближайшие месяцы.

"Завершены переговоры по разработке временного соглашения ведущего к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС-Иран. Выйти на подписание предполагается в ближайшие месяцы", - сказал он.

В конце марта заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян сообщил журналистам, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписан до конца мая, сроком на три года.

В марте посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС говорил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном близки к завершению. Работа над созданием данного соглашения между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания соглашения неоднократно переносились. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Вопросы сотрудничества с Турцией

По словам Ушакова, Владимир Путин также проведет отдельные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, они планируют обсудить 3 апреля сирийскую проблематику, сотрудничество в энергетической сфере и импорт турецких томатов.

"Естественно, важный вопрос помимо энергетики - это торговля в области сельского хозяйства, за прошлый год Россия убрала ограничения на импорт ряда турецкой сельхозпродукции, и в результате показателей турецкого экспорта выросли в 1,6 раза и достигли $1 млрд. Наверняка будет обсуждаться пресловутые помидоры", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов - их осуществляют 12 предприятий. Помощник президента добавил, что в ходе встречи Путин и Эрдоган планируют обсудить и другие вопросы двустороннего сотрудничества. "В ходе этих переговоров президенты обсудят, как предполагается, ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также, конечно, обсудят региональные и международные вопросы, включая Сирию", - сказал Ушаков.

По итогам встречи лидеров двух стран предполагается подписание ряда двусторонних документов, пять из них уже согласованы. Так, планируется подписать меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики прав женщин и детей, меморандум о сотрудничестве в области спорта и два соглашения по линии российского фонда прямых инвестиций.

Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока"

По словам помощника президента РФ, большинство разрешений для строительства газопровода "Турецкий поток" получены, его ввод в эксплуатацию планируется провести до 30 декабря 2019 года.

"Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителем, а по второй - на границу Турции и ЕС, где планируется организовать точку сдачи. Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода намечен до 30 декабря 2019 года", - сказал Ушаков.

АЭС "Аккую"

Наделение проектной компании по строительству АЭС "Аккую" статусом стратегического инвестора позволит сэкономить на ее строительстве порядка $10 млрд, уточнил Юрий Ушаков. "Проектная компания "Аккую" получила статус стратегического инвестора. Этот статус позволяет получить дополнительные налоговые льготы и преференции. Экономия этой компании в результате этого может составить где-то $10 млрд", - сказал Ушаков.

Как сообщил помощник президента, в ходе своего визита в Турцию Путин планирует принять участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую" в формате телемоста. Планируется, что с приветственными словами к участникам церемонии обратятся лидеры двух стран, кроме того, будет дано слово министру энергетики Турции и главе Росатома Алексею Лихачеву. После приветственных слов будет дана команда на заливку бетона.

Общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект финансируется на 100% российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.

Ушаков подчеркнул, что осуществляя строительство "Аккую", Россия встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению ею передовых, энергоэффективных ядерных технологий.

Поставки С-400

Президенты России и Турции также планируют обсудить в Анкаре вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе поставки Турции зенитно-ракетных систем С-400.

"Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству. Здесь тема известная - поставки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и некоторые другие вопросы, касающиеся ВТС", - сказал Ушаков.

Россия предпримет все усилия для завершения поставок Турции ракетных зенитных комплексов С-400 до 2020 года, добавил Юрий Ушаков.

"Этот вопрос турецкой стороной поднимался. Насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия, чтобы эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, намерена ли РФ удовлетворить просьбу Турции ускорить поставки С-400 до 2020 года.