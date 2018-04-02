Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин, Эрдоган и Роухани 4 апреля примут в Анкаре заявление по Сирии

Политика
2 апреля, 16:04 UTC+3

Президенты РФ, Турции и Ирана также обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани 4 апреля по итогам саммита в Анкаре примут совместное заявление по ситуации в Сирии. "Как мы ожидаем, лидеры как в ходе встречи, так и в совместном заявлении подчеркнут приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, этот вопрос крайне важен", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, текст заявления пока согласовывается, работа над ним будет вестись 2-3 апреля на уровне экспертов.

Смотрите также

Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

Говоря о повестке дня саммита, помощник российского лидера отметил, что президенты обсудят реализацию договоренностей трехстороннего саммита, который состоялся в 2017 году в Сочи, а также решения Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в Сочи.

Кроме того, лидеры обсудят дополнительные меры для укрепления режима прекращения огня в Сирии. "Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть приняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий [в Сирии], обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации", - подчеркнул Ушаков. "Три страны едины в понимании безальтернативности урегулирования сирийского конфликта политическими методами и окончательное слово в этом процессе должно принадлежать сирийцам, а роль членов международного сообщества - помогать достичь консенсуса", - заявил он.

Также будет обсуждаться продвижение конституционной реформы в Сирии. По словам Ушакова, три страны намерены оказывать дальнейшее содействие формированию Конституционного комитета в республике, в котором должны быть представлены все сегменты сирийского общества.

По окончании саммита три лидера сделают заявления для прессы.

По словам Ушакова, перед трехсторонним саммитом российский лидер проведет отдельную встречу с Роухани. На ней будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки дня, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, подготовка Пятого каспийского саммита и ситуация в Сирии.

Иранская ядерная программа

В частности, Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят 4 апреля на встрече в Анкаре сделку по иранской ядерной программе с учетом заявлений США о возможности ее пересмотра.

"Мы планируем в ходе беседы [Путина] с Роухани обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки", - заявил журналистам Юрий Ушаков.

"Главная задача российской стороны - сохранить эффективность этого совместного плана действий, и это особенно важно, поскольку Иран строго выполняет свои обязательства, что регулярно подтверждается МАГАТЭ", - подчеркнул он. Ушаков заметил, что эту позицию разделяют и Китай, и европейские партнеры.

Соглашение между ЕАЭС и Ираном

Сообщается также, что соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписано в ближайшие месяцы.

"Завершены переговоры по разработке временного соглашения ведущего к образованию зоны свободной торговли ЕАЭС-Иран. Выйти на подписание предполагается в ближайшие месяцы", - сказал он.

В конце марта заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Ованнес Азизян сообщил журналистам, что договор о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном может быть подписан до конца мая, сроком на три года.

В марте посол Ирана в России Мехди Санаи в интервью ТАСС говорил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном близки к завершению. Работа над созданием данного соглашения между ЕАЭС и Ираном началась в 2015 году, однако сроки подписания соглашения неоднократно переносились. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Вопросы сотрудничества с Турцией

По словам Ушакова, Владимир Путин также проведет отдельные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, они планируют обсудить 3 апреля сирийскую проблематику, сотрудничество в энергетической сфере и импорт турецких томатов.

Смотрите также

История взаимных торговых ограничений России и Турции. Досье

"Естественно, важный вопрос помимо энергетики - это торговля в области сельского хозяйства, за прошлый год Россия убрала ограничения на импорт ряда турецкой сельхозпродукции, и в результате показателей турецкого экспорта выросли в 1,6 раза и достигли $1 млрд. Наверняка будет обсуждаться пресловутые помидоры", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов - их осуществляют 12 предприятий. Помощник президента добавил, что в ходе встречи Путин и Эрдоган планируют обсудить и другие вопросы двустороннего сотрудничества. "В ходе этих переговоров президенты обсудят, как предполагается, ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также, конечно, обсудят региональные и международные вопросы, включая Сирию", - сказал Ушаков.

По итогам встречи лидеров двух стран предполагается подписание ряда двусторонних документов, пять из них уже согласованы. Так, планируется подписать меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики прав женщин и детей, меморандум о сотрудничестве в области спорта и два соглашения по линии российского фонда прямых инвестиций.

Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока"

По словам помощника президента РФ, большинство разрешений для строительства газопровода "Турецкий поток" получены, его ввод в эксплуатацию планируется провести до 30 декабря 2019 года.

"Поставки по первой нитке будут осуществляться турецким потребителем, а по второй - на границу Турции и ЕС, где планируется организовать точку сдачи. Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода намечен до 30 декабря 2019 года", - сказал Ушаков.

АЭС "Аккую"

Наделение проектной компании по строительству АЭС "Аккую" статусом стратегического инвестора позволит сэкономить на ее строительстве порядка $10 млрд, уточнил Юрий Ушаков. "Проектная компания "Аккую" получила статус стратегического инвестора. Этот статус позволяет получить дополнительные налоговые льготы и преференции. Экономия этой компании в результате этого может составить где-то $10 млрд", - сказал Ушаков.

Смотрите также
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Визиты Владимира Путина в Турцию с 2012 года. Досье

Как сообщил помощник президента, в ходе своего визита в Турцию Путин планирует принять участие в церемонии начала строительства АЭС "Аккую" в формате телемоста. Планируется, что с приветственными словами к участникам церемонии обратятся лидеры двух стран, кроме того, будет дано слово министру энергетики Турции и главе Росатома Алексею Лихачеву. После приветственных слов будет дана команда на заливку бетона.

Общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд. Проект финансируется на 100% российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам.

Ушаков подчеркнул, что осуществляя строительство "Аккую", Россия встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению ею передовых, энергоэффективных ядерных технологий.

Поставки С-400

Президенты России и Турции также планируют обсудить в Анкаре вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе поставки Турции зенитно-ракетных систем С-400.

"Естественно, большое внимание будет уделено международной проблематике и военно-техническому сотрудничеству. Здесь тема известная - поставки российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и некоторые другие вопросы, касающиеся ВТС", - сказал Ушаков.

Россия предпримет все усилия для завершения поставок Турции ракетных зенитных комплексов С-400 до 2020 года, добавил Юрий Ушаков.

"Этот вопрос турецкой стороной поднимался. Насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия, чтобы эту просьбу турецкой стороны удовлетворить", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, намерена ли РФ удовлетворить просьбу Турции ускорить поставки С-400 до 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ситуация вокруг Ирана Российско-турецкие отношения Евразийский экономический союз Создание зон деэскалации в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Ушаков, Юрий Викторович Лихачев, Алексей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Иран Сирия Китай Россия Турция Армения Киргизия Казахстан Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
2
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
3
Актер сериала "Последний из Магикян" осужден на 22 года за изготовление детского порно
4
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
5
На Ставрополье в багажнике машины обнаружили тело убитого полицейского
6
МЧС России восстановило хронологию первоначальных действий пожарных в ТЦ в Кемерове
7
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости