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Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

Политика
2 апреля, 16:09 UTC+3 МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Помощник президента также отметил, что подготовка встречи глав государств после их разговора не ведется

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным сам предложил ему провести встречу в Вашингтоне. "Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил провести встречу в Вашингтоне", - сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"В ходе телефонного разговора сам Трамп предложил провести такую встречу", - уточнил он. По его словам, конкретные временные рамки встречи не обсуждались.

"Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита", - подчеркнул Ушаков.

Ушаков также отметил, что Кремль исходит из того, что РФ и США постепенно восполнят освободившиеся после высылки дипломатов места.

"Мы исходим из того, что эти места [освободившиеся после высылки дипломатов РФ и США] не останутся пустыми и когда-то постепенно стороны и в Америке, и в России их восполнят", - заявил Ушаков. "Насколько это получится на практике - пока трудно говорить, потому что наши дипломаты уехали из Америки, а американские - пока еще нет", - добавил он.

"Эти высылки, как вы понимаете, в том числе бьют по самому себе, - считает помощник российского лидера. - Потому что ответ, как правило, зеркальный. И высылая 60 дипломатов американцы не знаю, на что рассчитывали". Если они хотели хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов", - добавил Ушаков.

Помощник президента отметил, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа после их разговора не ведется, но Кремль надеется, что эта работа начнется.

"После этого разговора [Путина и Трампа], который носил конструктивный, деловой характер, затронуты были многие вопросы, после этого произошел очередной сбой наших двусторонних отношений, высылка 60 дипломатов, закрытие генерального консульства, на этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать, - заявил Ушаков. - В ходе того промежутка с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось".

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"На фоне этих событий, конечно, сложно обсуждать проведение саммита", - заметил он. По словам Ушакова, с 20 марта на фоне происходящего "не было времени это обсуждать и не было кому обсуждать". При этом Россия считает такое мероприятие "весьма важным и нужным для обеих наших стран и для всего международного сообщества", отметил помощник президента.

"Хотелось бы верить, что начнется [подготовка такой встречи], - добавил он. "Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы предприняли на основе бездоказательных совершенно обвинений, они будут приостановлены", - отметил Ушаков. По его словам, это позволило бы "подойти к началу очень серьезного, конструктивного диалога".

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