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Ушаков: встреча Путина с лидером КНДР пока не стоит на повестке дня

Политика
2 апреля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Помощник главы российского государства отметил, что встреча лидеров Китая и КНДР оценивается как позитивный шаг

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Пока в повестке дня этого нет. Но я вам могу сказать, что 5 апреля наш президент принимает в Москве спецпредставителя китайского руководителя", - сказал Ушаков. Предполагается, что Путина проинформируют об итогах встречи на прошлой неделе председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, будут обсуждены также вопросы по реализации российско-китайской дорожной карты.

"Посмотрим, как дальше дела пойдут. Но мы оцениваем эти шаги [встречу лидеров КНР и КНДР] как позитивные", - подчеркнул помощник президента.

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