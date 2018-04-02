Ушаков: встреча Путина с лидером КНДР пока не стоит на повестке дня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Пока в повестке дня этого нет. Но я вам могу сказать, что 5 апреля наш президент принимает в Москве спецпредставителя китайского руководителя", - сказал Ушаков. Предполагается, что Путина проинформируют об итогах встречи на прошлой неделе председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына, будут обсуждены также вопросы по реализации российско-китайской дорожной карты.

"Посмотрим, как дальше дела пойдут. Но мы оцениваем эти шаги [встречу лидеров КНР и КНДР] как позитивные", - подчеркнул помощник президента.