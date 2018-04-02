Высланные из Молдавии российские дипломаты вернулись домой

КИШИНЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Трое российских дипломатов, которые по решению властей Молдавии должны были покинуть страну в свете событий в английском Солсбери, вернулись домой. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в посольстве РФ в Кишиневе.

"Нашим сотрудникам дали семь дней, чтобы уехать. Они уже вернулись домой", - отметили в диппредставительстве.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии также подтвердило возвращение в Кишинев из Москвы трех своих дипломатов, которые были высланы в рамках зеркальных мер, которые приняла Россия. После того как в мае прошлого года Россия уже выслала пять молдавских дипломатов в ответ на такие же действия Кишинева, в посольстве Молдавии в Москве теперь осталось всего трое дипломатов, включая посла Андрея Нугуцу.

Президент против

Решение правительства Молдавии выслать российских дипломатов осудил действующий президент страны Игорь Додон, который отметил абсурдность обвинений в адрес Москвы в деле Скрипаля. Он назвал это провокацией и заявил, что в апреле планирует посетить Москву, чтобы попытаться уладить скандал, спровоцированный против его воли кабинетом. Решение властей раскритиковали также оппозиционные Партия социалистов, Партия коммунистов и другие формирования.

Со своей стороны премьер-министр Молдавии Павел Филип пояснил, что решение о высылке российских дипломатов было принято из солидарности со странами ЕС, отметив при этом желание Кишинева вернуться к хорошим отношениям с Россией.