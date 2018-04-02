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Матвиенко: власти должны грамотнее использовать законы об охране исторического наследия

Политика
2 апреля, 19:02 UTC+3 КИСЛОВОДСК КИСЛОВОДСК 2, апреля. /ТАСС

По словам председателя Совета Федерации, надзирающие органы должны следить за ходом ремонтов и реставрации и жестко требовать с собственников

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КИСЛОВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Действующее законодательство об охране объектов культурно-исторического наследия предлагает эффективные рычаги, и местные власти должны их грамотно использовать. Такое мнение в понедельник высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, можно ли упростить механизм влияния на собственников, перестраивающих и меняющих вид исторических зданий.

"Пока необходимости вносить изменения в законодательство мы не видим. Надо научиться пользоваться тем законодательством, которое уже имеется, проявлять волю, жесткость и требовательность", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что еще в 2013 году была соавтором изменений в административном кодексе об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание либо за причинение вреда, разрушение культурного наследия, памятников архитектуры и культуры. "Увеличили в десятки раз и для юридических, и для физических лиц штрафы, они выросли очень существенно, и власти должны этим пользоваться. Прокуратура, надзирающие органы должны жестко требовать с собственников, следить за ходом ремонтов и реставрации и применять все эти возможные по закону меры наказания, штрафы, привлечение к ответственности", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что "сохранение культурно-исторического наследия - это наш долг, это сохранение нашей памяти и истории", а "собственник, в соответствии с законодательством, несет абсолютную ответственность за сохранение исторического наследия". "Мэр Кисловодска, власти города за последние годы очень многое сделали по восстановлению исторических фасадов, приведению в порядок зданий", - отметила Матвиенко.

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