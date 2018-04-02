В ГД заявили, что США открыли второй фронт информационной войны против РФ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вся ситуация вокруг отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии демонстрирует, что США открыли второй фронт информационной войны против России. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Вся ситуация вокруг дела Скрипаля, на мой взгляд, показывает, что США открывают второй фронт информационной войны против России. Изначально только Вашингтон был инициатором всех медиа-атак на нашу страну и регулярно попадал за это под критику. А сейчас США решили применить тактику, чтобы еще один игрок на мировой арене выступил с такими атаками на Россию", - пояснил Шхагошев. По его словам, так, "выбор США пал на Великобританию - значимую и весомую, не сравнимую с игроками попроще".

На его взгляд, "как те, так и другие имеют свой интерес в этой недобросовестной игре". "Британия хочет плотнее сотрудничать с США из-за Brexit, а США, пользуясь этим, получают возможность сказать, что они не одиноки в информационной войне против РФ", - отметил Шхагошев.

"Но, без всякого сомнения, уже можно признать, что цена обвинений России со стороны Лондона в отравлении Скрипаля равна цене содержания той самой пробирки, которую [бывший] госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всему миру", - заключил парламентарий.