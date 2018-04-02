Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГД заявили, что США открыли второй фронт информационной войны против РФ

Политика
2 апреля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Депутат Адальби Шхагошев добавил, что Британия хочет плотнее сотрудничать с Соединенными Штатами из-за Brexit

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Вся ситуация вокруг отравления в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии демонстрирует, что США открыли второй фронт информационной войны против России. Такое мнение высказал в понедельник журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Вся ситуация вокруг дела Скрипаля, на мой взгляд, показывает, что США открывают второй фронт информационной войны против России. Изначально только Вашингтон был инициатором всех медиа-атак на нашу страну и регулярно попадал за это под критику. А сейчас США решили применить тактику, чтобы еще один игрок на мировой арене выступил с такими атаками на Россию", - пояснил Шхагошев. По его словам, так, "выбор США пал на Великобританию - значимую и весомую, не сравнимую с игроками попроще".

На его взгляд, "как те, так и другие имеют свой интерес в этой недобросовестной игре". "Британия хочет плотнее сотрудничать с США из-за Brexit, а США, пользуясь этим, получают возможность сказать, что они не одиноки в информационной войне против РФ", - отметил Шхагошев.

"Но, без всякого сомнения, уже можно признать, что цена обвинений России со стороны Лондона в отравлении Скрипаля равна цене содержания той самой пробирки, которую [бывший] госсекретарь США Колин Пауэлл демонстрировал всему миру", - заключил парламентарий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шхагошев, Адальби Люлевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Brexit Дело Сергея Скрипаля
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
7
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости