Единороссы начали отбор на праймериз перед сентябрьскими выборами в заксобрания и гордумы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" открыла в понедельник прием заявлений для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов (так называемые праймериз) на выборы в региональные законодательные собрания и городские думы, которые пройдут в сентябре текущего года в единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как поясняют в пресс-службе, "прием заявлений продлится до 8 мая, при этом во всех регионах страны уже созданы организационные комитеты, которые и будут курировать проведение предварительного голосования". Сами праймериз пройдут 3 июня - в Единый день предварительного голосования.

"Результаты выборов президента доказали право "Единой России" называться президентской партией - осенью нам предстоит доказать этот статус на региональных и муниципальных кампаниях", - цитирует пресс-служба секретаря генсовета партии Андрея Турчака. По его словам, перед единороссами стоят две ключевые задачи. Первая, отмечает он, заключается в том, чтобы "сохранить и нарастить свой мобилизационный потенциал, наработанный в период весенней кампании". "Вторая - подойти к сентябрю в максимально обновленном, востребованном для наших избирателей виде", - заявил Турчак.

Он рассказал, что в ходе президентской кампании "Единой России" удалось сформировать уникальную базу сторонников, "эффективность которой будет опробована 3 июня". "В ходе процедуры будет действовать открытая модель предварительного голосования. Она наиболее прозрачна для избирателей, максимально ограничивает кулуарность и возможность использования административного ресурса", - пояснил секретарь генсовета, заверив, что партия "не допустит возможности переигрывания результатов предварительного голосования или давления на участников".

Предварительное голосование "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет. В том числе через процедуру праймериз были отобраны кандидаты партии как по федеральному списку, так и по одномандатным округам на выборы в Госдуму, прошедшие в сентябре 2016 года. По итогам думской кампании единороссы получили в нижней палате парламента 343 мандата из 450.

Новшеством 2016 года было проведение голосования полностью по открытой модели, подразумевающей возможность участия в нем любого избирателя. До этого единороссы использовали и так называемую закрытую модель, когда голосование по кандидатурам проходило внутри партийных структур. По открытой модели проходило предварительное голосование перед региональными выборами прошлого года. Однако на праймериз, на которых отбирались кандидаты на местные выборы, использовались разные модели - как открытая, так и закрытая, а также модель смешанного типа.

Для проведения предварительного голосования единороссы организуют счетные комиссии, их работа, как и аренда помещений для предварительного голосования, оплачивается партией.

Принять участие в предварительном голосовании по открытой модели может любой член партии или беспартийный, однако к ним предъявляются довольно серьезные требования: кандидаты, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные, кроме того, обязательным условием допуска кандидатов к самому голосованию является участие в дебатах.

Проголосовать за кандидата при открытой модели может любой российский избиратель, причем предусматривается рейтинговая система, при которой выразить предпочтение можно не одному кандидату, а сразу нескольким.