Представитель Марокко передал в МИД РФ послание короля Мухаммеда VI президенту Путину

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Министр-делегат при главе правительства Марокко по вопросам национальной обороны Абдельлатиф Луди передал послание короля Мухаммеда VI президенту РФ Владимиру Путину во время посещения МИД России. Об этом сообщили в понедельник в российском дипведомстве.

"2 апреля в МИД России состоялась встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова с министром-делегатом при главе правительства, ответственным за администрацию национальной обороны Королевства Марокко Абдельлатифом Луди, который передал письменное послание короля Марокко Мухаммеда VI на имя президента РФ Владимира Путина", - указали в министерстве.

"В ходе беседы, в которой также участвовал посол Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб, был обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-марокканских отношений, включая углубление доверительного политического диалога по складывающейся ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне", - добавили в дипведомстве.