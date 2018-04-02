Путин назвал Союзное государство символом неразрывных уз с Белоруссией

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников торжественных собраний по случаю Дня единения народов России и Белоруссии и назвал праздник символом неразрывных уз братских народов. Текст поздравления опубликован в понедельник на официальном сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси - замечательным праздником, который символизирует неразрывные узы братской дружбы, духовной и культурной близости, связывающие народы наших стран", - говорится в поздравлении.

Президент отметил высокий темп развития межрегиональных связей и масштаб проектов в инфраструктурной, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других областях, которые реализуются в Союзном государстве России и Белоруссии.

Путин добавил, что в числе приоритетных задач сотрудничества - формирование единого правового пространства, сближение систем образования и совершенствование механизмов торгово-экономических обменов. Он также выразил уверенность в дальнейшем наращивании плодотворного российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.

Ранее президент РФ поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив все более ощутимые результаты развития Союзного государства РФ и Белоруссии.