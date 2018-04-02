Четыре российских дипломата покинули Германию

БЕРЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Четыре российских дипломата, которых правительство ФРГ решило выслать в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, покинули Федеративную Республику. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ.

"На выходных они покинули страну", - сказали в дипмиссии.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Большинство европейских стран, а также, в частности, США в знак солидарности с Великобританией решили выслать сотрудников дипмиссий РФ. Российский МИД на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов.