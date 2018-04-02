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Путин по телефону поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

Политика
2 апреля, 21:29 UTC+3

В ходе разговора стороны подтвердили настрой на "дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах"

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МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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В ходе состоявшегося по инициативе российской стороны телефонного разговора "подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах, включая энергетику, промышленность и транспорт".

"С учетом предстоящего в Анкаре трехстороннего саммита Россия - Турция - Иран лидеры обсудили проблематику сирийского урегулирования, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, на палестино-израильском направлении. Отфиксировано совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам. В целом беседа носила конструктивный, дружественный характер", - подчеркивается в сообщении.

Как объявил ранее в понедельник избирком АРЕ, ас-Сиси одержал безоговорочную победу на прошедших в стране 26-28 марта президентских выборах и был переизбран на второй срок, набрав 97,08% действительных голосов". Его единственный соперник - лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса - заручился поддержкой 2,92% избирателей.

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Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
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