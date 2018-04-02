Постпред РФ: Москва созывает встречу в ОЗХО для вывода из тупика ситуации по делу Скрипаля

ГААГА, 2 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) 4 апреля, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, встреча направлена на то, что "чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг дела Скрипаля, куда ее загоняют британские партнеры".

"Они выдвинули тяжкие обвинения против России в применении химического оружия на британской территории, в злостном нарушении Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил дипломат. Российская сторона, обратил внимание Шульгин, с самого начала предложила британским коллегам действовать в соответствии с 9-й статьей Конвенции, которая предусматривает проведение двусторонних консультаций в случае, если у одного государства возникают вопросы к другому по факту предполагаемого нарушения Конвенции. Однако британская сторона от этого отказалась, а также не стала "предоставлять какие-либо материалы, которые подкрепляют их голословные обвинения". Более того, "они исхитрились и привлекли Технический секретариат ОЗХО для оказания технического содействия по 38-му пункту 8-й статьи".

"Это совершенно искусственная конструкция. Техническая экспертиза Техсекретариата может лишь дать один результат - какое-то заключение по химическому составу вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения и без возложения ответственности, - сказал Шульгин. - Поэтому, как ни крути, потребуется серьезное расследование".

"Мы готовы сотрудничать не только с ОЗХО, но и внутри ОЗХО, согласно имеющимся в этой организации возможностям, - подчеркнул он. - Дело за нашими британскими коллегами. Мы хотим на предстоящей сессии Исполсовета сделать конструктивные предложения, направленные на то, чтобы серьезно заняться изучением данного вопроса, прояснить его и принять необходимые меры".

При этом постпред не стал более подробно говорить об этих предложениях, но уточнил, что Россия будет настаивать на "полноценном участии своих экспертов в проведении любого сколько-нибудь серьезного расследования по данному делу". "РФ готова предложить экспертную помощь, - сказал Шульгин. - Наши эксперты готовы вместе с британскими коллегами, возможно, и с экспертами из других заинтересованных стран, проанализировать ситуацию: как это возможно, что это за вещество, откуда оно появилось. Возникает масса вопросов, и тут нужен экспертный взгляд, а то, к сожалению, сейчас высказываются все, кому не лень, в том числе непрофессионалы, и картина от этого становится только более туманной".

Шульгин добавил, что Россия надеется на быстрый ответ на вопросы, заданные техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия. "Вы знаете, вчера были опубликованы на сайте МИД вопросы как к техсекретариату ОЗХО, так и к Великобритании и Франции, которая, насколько мы понимаем, тоже подключилась в каком-то качестве к национальному расследованию, проводимому Великобританией, - заметил он. - Мы уже передавали девять вопросов, но получили фактически отписку. Толком нам ничего не ответили. Поэтому мы расширили список наших вопросов, добавили новые и ждем ответов".

"Плюс направили ноту с мнением наших юристов о несостоятельности доводов, связанных с положением о конфиденциальности (которое предусматривает, что результаты экспертизы ОЗХО по делу Скрипаля могут быть представлены исполнительному совету организации только с согласия британской стороны), - сказал дипломат. - Попросили ответить быстро, надеемся, что коллеги нас не подведут и дадут какой-то вразумительный ответ".

"Будем делать все возможное, чтобы эти ответы поступили к нам как можно быстрее, - добавил Шульгин. - Находимся в рабочем контакте с коллегами. Думаю, что какая-то ясность может наступить".

Россия направила в воскресенье в ОЗХО список из 13 вопросов по сфабрикованному против нее делу Скрипалей. Соответствующая информация была опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства. В список, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных техсекретариату ОЗХО, а именно: направляла ли британская сторона какую-либо дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы. В список вошли и вопросы к самой организации, а именно: кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.