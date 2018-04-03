Госдума намерена призвать к экономическим мерам против Латвии за новую школьную реформу

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник проект заявления "О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии", где призовет российское руководство рассмотреть возможность принятия экономических мер против Риги за запрет обучения на русском языке.

"Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах", - говорится в тексте проекта заявления.

В документе напоминается, что латвийский Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. "Тем самым нарушаются провозглашенные в Конституции Латвийской Республики и подтвержденные ее международными обязательствами права на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии, прежде всего русского и русскоязычного", - подчеркивается в проекте.

Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению, считают депутаты. "Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности", - отмечают в Госдуме.

В проекте заявления также указывается, что школьная реформа, проводимая властями Латвии, не соответствует принципам и нормам международного права. "Депутаты Государственной думы ФС РФ считают недопустимым нарушение фундаментального права людей, относящихся к национальным меньшинствам Латвии, обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции", - говорится в документе. При этом выражается солидарность с протестами русскоязычной общественности.

Санкции за нарушение прав русскоязычных

Как напомнил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в понедельник, 2 апреля, президент Латвии Раймондс Вейонис подписал соответствующие поправки в закон об образовании. "Это называется школьной реформой в Латвии, и эта школьная реформа вызывает живейший протест русского и русскоязычного населения. То есть трети населения Латвии", - подчеркнул Затулин.

Он добавил, что Госдума не согласна с такой политикой и будет предлагать "ввести санкции против Латвии за нарушения прав и свобод национальных меньшинств, в том числе русских и русскоязычных". "Этот проект заявления поддержан всеми депутатами и членами комитета, невзирая на партийную принадлежность", - заключил Затулин.