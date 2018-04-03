МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины о ситуации на Украине.

"Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.