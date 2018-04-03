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В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины

Политика
3 апреля, 9:14 UTC+3 МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Информацию о возможной встрече президентов трех стран распространила газета "Коммерсантъ"

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины о ситуации на Украине.

"Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя соответствующие сообщения СМИ.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН.

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Кризис на Украине
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