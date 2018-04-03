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Никифоров: кабмин до инаугурации сфокусирован на завершении ранее поставленных задач

Политика
3 апреля, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля /ТАСС

Глава Минкомсвязи отметил, что члены правительства не обсуждают, кто останется в правительстве

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МОСКВА, 3 апреля /ТАСС/. Правительство до инаугурации президента сфокусировано на завершении задач, поставленных перед ним ранее, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По конституции, при вступлении в должность вновь избранного президента правительство слагает свои полномочия. Владимир Путин, победивший на выборах в марте, заявлял, что изменений в составе правительства стоит ждать после его инаугурации.

"Мы ждем инаугурации президента, президент внесет кандидатуру председателя правительства в Государственную думу, и после этого формирование правительства начнется. Уверяю вас, что сейчас в апреле у членов правительства нет и минуты об этом подумать или строить свою работу, исходя из каких-то перспектив. Мы действительно сфокусированы на завершении тех задач, которые перед нами президент и правительство поставили", - сказал Никифоров.

По его словам, члены правительства не обсуждают, кто останется в правительстве. "Нет на повестке дня таких дискуссий, я таких обсуждений между коллегами не слышал", - сказал он.

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