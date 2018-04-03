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Ройзман не планирует участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга

Политика
3 апреля, 10:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Действующий мэр сообщил, что "собирался спокойно уходить"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города. Об этом он сообщил во вторник журналистам после отмены Заксобранием региона прямых выборов главы Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник приняли поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

"У меня даже мысли такой не было… На самом деле я собирался спокойно уходить", - сказал Ройзман, который был избран мэром Екатеринбурга в сентябре 2014 года.

По словам Ройзмана, ему есть чем заняться. Ранее мэр Екатеринбурга сообщил ТАСС, что в случае изменения системы выборов главы Екатеринбурга готов заняться наукой.

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