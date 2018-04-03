Грушко: Россия не понимает намерений США, что препятствует успешным переговорам

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия до сих пор не понимает намерений Вашингтона в области двусторонних отношений, что препятствует успешным переговорам. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на сессии "Будущее дипломатии и политической коммуникации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В наших отношениях с США есть большая проблема: мы не понимаем, каковы намерения наших партнеров, чего они хотят добиться, - сказал высокопоставленный дипломат. - Успешные переговоры возможны только тогда, когда мы прямо понимаем намерения сторон. Тогда можно начать вести разговор о том, как совмещать эти цели и намерения, искать области общих интересов, а если интересы не совпадают, тогда договариваться о том, как осуществлять эту конкуренцию, но так чтобы минимизировать ущерб". "Это нормально для дипломатии, она для этого и существует", - добавил Грушко.

Он также указал на обеспокоенность Москвы некоторыми шагами Вашингтона. "Нас причислили к числу врагов, США открыто заявляют, что будут стремиться к гарантированному превосходству и в военном, и в экономическом отношении, - пояснил Грушко. - Ситуация очень тревожная, это не может не беспокоить".

Мяч на стороне Запада

Он также высказал мнение, что отсутствие экономических отношений между Россией и США является слабым местом в двусторонних отношениях. "Это совершенно ненормальная ситуация, потому что экономическая взаимозависимость - это серьезный баланс между государствами", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Поэтому, по большому счету, мяч на стороне наших западных коллег, и это касается не только США, - подчеркнул он. - Глубоко убежден, что конечный интерес - это признать реалии, признать, что Европа без России - это не Европа".

Позитивные тенденции

Однако, несмотря на все сложности в российско-американских отношениях, позитивные тенденции в них есть, отметил замглавы МИД РФ. "Мы об этом говорим и не устанем повторять, так как считаем важным объединение усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, ведь мы находимся в одной лодке", - подчеркнул Грушко.

"От угрозы терроризма деньги не спасут, поэтому надо создавать широкую международную коалицию [по борьбе с терроризмом], именно об этом говорил наш президент Владимир Путин", - заключил высокопоставленный дипломат.