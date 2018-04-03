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Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"

Политика
3 апреля, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Шубы всегда были русскими, подчеркнул спикер Госдумы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым напомнить политикам Латвии о том, что шубы, в которые, по словам латвийских парламентариев, "нельзя пускать русскую вошь", всегда были русскими.

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Выступая во вторник на пленарном заседании в ходе обсуждения заявления Госдумы о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов процитировал латвийского политика, депутата Сейма Эдвина Шноре. "Я процитирую: "Если однажды пустить русскую вошь в шубу, вывести ее оттуда будет трудно", - сказал Шаргунов, тем самым приведя пример отношения к России и к русскому языку в Латвии.

"Нужно напомнить им, что шубы они всегда русские носили, поэтому им нужно подумать, какая им в этих шубах отводится роль", - отреагировал на это Володин.

Ранее латвийский Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей".

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