Шойгу: отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Благодаря усилиям политического руководства России и Китая отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Китая генерал-полковником Вэйем Фэнхэ.

"Благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый беспрецедентно высокий уровень, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в мае и июне 2017 года состоялись встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а в ноябре того же года прошли переговоры глав государств на полях саммита АТЭС в Дананге. "Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей о развитии сотрудничества в военной области", - подчеркнул министр.

Он поздравил министра обороны КНР с назначением и поблагодарил за участие китайской делегации в VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля.

"Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчеркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал Шойгу.

"Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных и доверительных связей между министерствами обороны наших стран", - заключил глава российского оборонного ведомства.