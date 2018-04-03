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Экс-советник губернатора Широков назначен главой петербургского комитета по делам Арктики

Политика
3 апреля, 12:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Герман Широков также руководил управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Комитет по делам Арктики Санкт-Петербурга возглавил советник губернатора Герман Широков, который ранее также был руководителем управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Новгородской области. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил на должность председателя комитета по делам Арктики Широкова Германа Германовича, ранее занимавшего должность советника губернатора города", - сказал он.

Полтавченко также подписал постановление о выделении из резервного фонда городского правительства 37,5 млн рублей для оплаты расходов по содержанию комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, в том числе на финансирование расходов на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда. При формировании бюджета на 2018 год комитет еще не был образован, поэтому средства на его деятельность не были предусмотрены.

Как ротмечал вице-губернатор Михаил Кучерявый, комитет по делам Арктики будет реализовывать инвестиционную политику по направлениям промышленности, науки, образования и туризма.

Постановление городского правительства о создании комитета по делам Арктики вступило в силу 1 марта текущего года. В нем указывается, что сотрудниками нового ведомства будут 77 человек. Как отметили в правительстве, на юридическое оформление всех необходимых документов потребовалось время, поэтому назначение состоялось только сейчас.

В конце 2017 года Полтавченко сообщил, что в составе городского правительства формируется подразделение, которое будет отвечать за координацию деятельности, связанной с освоением Арктики. В Петербурге на протяжении долгого времени формируется интеллектуальный центр управления Арктикой. В городе ведут свою деятельность более 100 предприятий, связанных с этой тематикой.

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