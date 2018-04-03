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Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Политика
3 апреля, 12:47 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 3, апреля. /ТАСС

Экс-губернатору передали вакантный с 2016 года мандат депутата Ван Вай-Чена

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Аман Тулеев

Аман Тулеев

© Максим Григорьев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший губернатор Кемеровской области, 73-летний Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов региона, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

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"Сегодня было заседание избирательной комиссии Кемеровской области, один из вопросов был - о передаче вакантного мандата депутата Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка ... Кемеровского регионального отделения партии "Единая Россия" Тулееву Амангельды Молдагазыевичу. <...> Принято решение о передаче вакантного депутатского мандата", - сказал представитель избиркома.

Он отметил, что в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы депутатов областного совета.

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По его словам, Тулееву передали вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Облсовет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов.

Руководивший Кемеровской областью с 1997 года Аман Тулеев 1 апреля 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий после крупного пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого 64 человека погибли, 79 пострадали. Глава государства принял отставку Тулеева, назначив временно исполняющим обязанности главы региона вице-губернатора 57-летнего Сергея Цивилева.

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Кемеровская область Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
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Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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