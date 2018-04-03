Песков не стал комментировать публикацию о происхождении газа, которым отравили Скрипаля

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации "Новой газеты" о том, что вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, могло быть продано за пределы России еще в 1990-е годы.

Он подчеркнул, что не воспринимает "никакую газету в качестве первоисточника, тем более по такому серьезному вопросу". "В данном случае я не знаю, насколько соответствует действительности та информация, которая опубликована в "Новой газете", - пояснил журналистам Песков.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва признать возможное российское происхождение газа, если Великобритания откажется от обвинений в непосредственной причастности российских властей к этому отравлению, Песков напомнил: "Здесь константа остается одна - с самого начала российская сторона просила представить ей необходимую информацию, констатируя свою заинтересованность в участии в процессе раскрытия обстоятельств этого инцидента".

Тем не менее, по словам представителя Кремля, "российской стороне было отказано не только в праве каким-то образом иметь отношение к расследованию, но и в получении хоть какой-то минимальной информации".

Песков подчеркнул, что " это хорошо известный абсолютный факт, все остальное является домыслами".