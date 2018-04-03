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Комиссия СФ заявила, что попытки извне повлиять на выборы не достигли своих целей

Политика
3 апреля, 14:56 UTC+3 МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Глава временной комиссии Андрей Климов подчеркнул, что "покушений на наш электоральный суверенитет в этот период" было много

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России зафиксировала многочисленные попытки вмешательства в дела РФ в период президентской избирательной кампании, которые не достигли своих целей. Об этом заявил во вторник глава временной комиссии Андрей Климов.

"Мы вынуждены отметить, что были серьезные, многочисленные покушения на наш электоральный суверенитет в этот период [выборов президента]. Но главное для нас заключается в том, что те, кто делал такие попытки, не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали", - сказал Климов на круглом столе в СФ, посвященном итогам президентских выборов.

Он отметил, что комиссия, как и обещала, представит "более обстоятельный, специальный доклад", посвященный итогам президентской кампании, в мае после инаугурации президента РФ.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

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