Итоги выборов президента отменены на 18 участках в девяти регионах

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Итоги голосования на выборах президента России отменили из-за нарушений на 18 избирательных участках в девяти регионах страны. Об этом сообщил во вторник член ЦИК РФ Александр Клюкин.

"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в девяти регионах", - сказал он на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По словам Клюкина, еще на пяти-шести участках итоги голосования могут отменить по решению суда.

Член ЦИК отметил, что допустивших нарушения членов участковых избиркомов уволят. Он выразил надежду на то, что эти меры сыграют роль и обеспечат чистоту будущих избирательных кампаний.

Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получила 1,68% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,05%, кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.