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Итоги выборов президента отменены на 18 участках в девяти регионах

Политика
3 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

ЦИК отметил, что допустивших нарушения членов участковых избиркомов уволят

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Итоги голосования на выборах президента России отменили из-за нарушений на 18 избирательных участках в девяти регионах страны. Об этом сообщил во вторник член ЦИК РФ Александр Клюкин.

"Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в девяти регионах", - сказал он на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

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По словам Клюкина, еще на пяти-шести участках итоги голосования могут отменить по решению суда.

Член ЦИК отметил, что допустивших нарушения членов участковых избиркомов уволят. Он выразил надежду на то, что эти меры сыграют роль и обеспечат чистоту будущих избирательных кампаний.

Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получила 1,68% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,05%, кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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