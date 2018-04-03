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Комиссия СФ зафиксировала масштабное распространение фейков о Путине в ходе выборов-2018

Политика
3 апреля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Андрей Климов отметил, что в ходе выборов работали недобросовестные международные наблюдатели и журналисты

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что в период президентской кампании в СМИ и социальных сетях, в том числе зарубежных, распространялось большое количество фейков в отношении избранного главы государства Владимира Путина с целью создания его негативного образа.

"Публичное и масштабное распространение лживой информации в отношении Путина Владимира Владимировича, в том числе в зарубежных СМИ и социальных сетях", - сказал Климов во вторник на круглом столе в верхней палате парламента, посвященном итогам президентских выборов.

Также он отметил, что в ходе выборов работали недобросовестные международные наблюдатели и журналисты с целью создания "негативного образа конкретного кандидата".

Кроме того, по словам сенатора, было зафиксировано финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса, в том числе "так называемых наблюдателей и так называемых кандидатов, так называемых штабов". Так, отметил Климов, гражданам РФ, активно участвовавшим в избирательной кампании против кандидата Путина, на безвозмездной основе оказывались услуги из-за рубежа "в виде консультаций, информационно-пропагандистских материалов, организационной и иных форм поддержки".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

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Выборы президента РФ - 2018
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