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В ОП открыт прием заявок на вступление в общественные советы нескольких ведомств

Политика
3 апреля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В частности, объявлен прием заявок в советы при Минспорте, Росжелдоре, Росмолодежи, Минкавказе и Федеральной таможенной службе

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Прием заявок на вступление в общественные советы при Министерстве спорте, Росжелдоре, Росмолодежи, Министерстве по делам Северного Кавказа и Федеральной таможенной службе открыт Общественной палатой (ОП) РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОП.

Согласно законодательству, ОП РФ принимает участие в формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Общественные советы формируются на конкурсной основе и призваны обеспечить учет потребностей, интересов, защиту прав и свобод граждан РФ и прав общественных объединений при осуществлении государственной политики, относящейся к сфере деятельности органа исполнительной власти.

"Объявлен прием заявок в общественные советы при Минспорте, Росжелдоре, Росмолодежи, Минкавказе и Федеральной таможенной службе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подать электронную заявку можно на сайте os.oprf.ru с 26 марта по 13 апреля текущего года, а доставить оригиналы документов в Общественную палату РФ - по 20 апреля включительно.

Ранее ОП РФ уже объявляла прием заявок на вступление в общественные советы при Росводресурсах, Росгидромете, Минприроды, Минтрансе и Ростуризме, а также для замены выбывших членов общественных советов при Росавиации, ФАС России, Росимуществе, Росреестре, Росстандарте и Росприроднадзоре.

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