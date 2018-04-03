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Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Эрдоганом и даст старт строительству АЭС

Политика
3 апреля, 15:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

В рамках двухдневного визита президент также обсудит с лидерами Турции и Ирана выполнение договоренностей по сирийскому урегулированию, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую".

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Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин посещает Анкару по приглашению Эрдогана с двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. "Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики, - говорится в сообщении. - Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии"

Также лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

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В среду Путин примет участие во второй трехсторонней встрече глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. На ней российский президент обсудит с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. "Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования", - отметили в Кремле. Также в этот день состоится беседа Путина с Роухани, на которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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