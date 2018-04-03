Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры с Эрдоганом и даст старт строительству АЭС

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проведет переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в церемонии запуска строительства АЭС "Аккую".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин посещает Анкару по приглашению Эрдогана с двухдневным визитом. Во вторник здесь состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. "Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности, в области энергетики, - говорится в сообщении. - Планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, включая совместную борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии"

Также лидеры в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

В среду Путин примет участие во второй трехсторонней встрече глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. На ней российский президент обсудит с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани выполнение договоренностей, достигнутых по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи 22 ноября 2017 года. "Запланирован обмен мнениями о возможных дополнительных мерах в целях укрепления режима прекращения боевых действий в Сирии, обеспечения функционирования зон деэскалации, решения гуманитарных проблем и продвижения политического урегулирования", - отметили в Кремле. Также в этот день состоится беседа Путина с Роухани, на которой будут рассмотрены вопросы российско-иранских отношений, региональной и международной повестки дня.