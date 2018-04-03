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Наблюдатели от ОБСЕ заявили о "контролируемой политической среде в РФ"

Политика
3 апреля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Всего за ходом голосования следили более 1,5 тыс. иностранных и международных наблюдателей в 59 регионах

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Член Центризбиркома России Александр Клюкин сообщил, что наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ указали в предварительном отчете о наблюдении за выборами президента РФ на "чрезвычайно контролируемую правовую и политическую среду" в России.

Во вторник на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Клюкин напомнил, что всего 1 тыс. 513 иностранных и международных наблюдателей следили за ходом голосования в 59 регионах страны. Порядка 500 наблюдателей представляли БДИПЧ и ПА ОБСЕ. По итогам своей работы они выпустили заявление о предварительных итогах наблюдения за выборами, выдержки из которого озвучил Клюкин, уточнив, что речь идет о заявлении наблюдателей от БДИПЧ и ПА ОБСЕ.

По словам члена ЦИК, эти наблюдатели работали в течение дня более чем на 2,3 тыс. участках и в 182 территориальных избиркомах.

"Президентские выборы 18 марта прошли в чрезвычайно контролируемой правовой и политической среде, отмеченной сохраняющимся давлением на критические мнения. В то же время Центральная избирательная комиссия провела выборы эффективно и прозрачно", - зачитал Клюкин начало доклада. Он посетовал, что о прозрачности кампании упоминается "скороговоркой".

Также Клюкин сообщил, что за несколько дней до выборов немецкое СМИ Deutsche Welle, "связанное с государством", опубликовало на своем русскоязычном портале "пять стратегий протестного поведения на выборах президента РФ". "Я не удивлюсь, если у них есть пять стратегий неповиновения в России. А что касается выборов, то это прямой призыв к бойкоту и дискредитации выборов", - подчеркнул Клюкин.

По итогам выборов 18 марта действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

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