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Путин прибыл в президентский дворец в Анкаре на переговоры с Эрдоганом

Политика
3 апреля, 15:57 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 3, апреля. /ТАСС

К приезду президента России на площади у дворца был выстроен почетный караул

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АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл к Дворцу президента Турции на переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После официальной церемонии встречи здесь начались переговоры двух лидеров.

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У входа во дворец Эрдоган поприветствовал своего российского коллегу. К приезду президента РФ на площади у дворца был выстроен почетный караул. Военный оркестр исполнил гимны России и Турции.

Наряду с солдатами в современной парадной форме, вдоль ковровой дорожки выстроились военнослужащие с 16 флагами, которые являлись официальными символами Турции и ее государств-предшественников в предыдущие столетия. Рядом с каждым таким флагом стоял военный в форме соответствующей эпохи.

После церемонии встречи президенты отправились внутрь, чтобы побеседовать перед началом седьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня и принять участие в церемонии заливки первого бетона на АЭС "Аккую".

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, во время беседы лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также региональные и другие международные темы, включая ситуацию в Сирии. Предполагается, что лидеры продолжат поиски совместных решений для политического урегулирования в Сирии в русле содействия межсирийскому диалогу на основе общепризнанных принципов международного права.

"Планируется обсудить наполнение трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана по сирийской проблематике, которая будет проведена на следующий день - в среду, 4 апреля", - добавил Ушаков.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
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