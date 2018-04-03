Навальный подал в Минюст документы об учреждении партии "Рабочее название"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Блогер Алексей Навальный и его сторонники подали в Министерство юстиции РФ документы о проведении учредительного съезда партии "Рабочее название", которую впоследствии переименуют. Об этом сообщил во вторник Навальный в своем канале в Telegram, приложив фотографию письма из Минюста.

"Подтверждаем предоставление в федеральный уполномоченный орган организационным комитетом по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Политическая партия "Рабочее название" документов", - говорится в письме за подписью замдиректора департамента Минюста по делам некоммерческих организаций.

Согласно документу, письмо было направлено уполномоченному лицу оргкомитета Ивану Жданову 29 марта. Навальный написал в Telegram, что потом партию планируется переименовать.

В начале 2014 года Навальный зарегистрировал Партию прогресса, а в апреле 2015 года Минюст лишил ее регистрации, поскольку партия не сумела в установленный срок зарегистрировать необходимое число региональных отделений. В феврале 2018 года Минюст получил документы для регистрации изменений в устав и наименование политической партии "Гражданская позиция", она была переименована в Партию прогресса.

Виталий Серуканов, утверждающий, что был активистом Партии прогресса, сообщил о том, что направил 22 февраля в Минюст РФ документы на регистрацию партии под прежним названием. Он отметил, что был в Партии прогресса со дня ее основания, а теперь он и группа единомышленников "объединились для развития новой общественно-политической силы без вождей и кабинетных теоретиков".