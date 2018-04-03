Косачев: НАТО и Евросоюз ослабляют потенциал ОБСЕ и создают проблемы в ее работе

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Желание НАТО и Евросоюза использовать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в собственных интересах создает проблемы в работе самой организации, ослабляет ее потенциал и раскалывает единство в сфере европейской безопасности. Такое мнение высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Мы все видели именно ОБСЕ как универсальную структуру в сфере европейской безопасности, и мы все сейчас можем констатировать, что это далеко от современной реальности. Вы можете со мной не соглашаться, но, на мой взгляд, именно сохранение НАТО и присвоение Европейским союзом себе дополнительных функций и полномочий в сфере безопасности существенным образом раскололи единство неделимой безопасности в Европе и существенно ослабили потенциал и миссию ОБСЕ", - сказал Косачев.

По его мнению, арифметическое и политическое большинство в ОБСЕ, которое принадлежит государствам, входящим в НАТО и ЕС, создает очень серьезные проблемы тому, чтобы эта организация действовала действительно в общеевропейских интересах.

"Мы с сожалением констатируем, что провозглашенные принципы и ценности общеевропейского сотрудничества ... применяются достаточно избирательно", - сказал сенатор.

Он привел в пример Латвию, где на днях был подписан президентом закон, который практически полностью уничтожает школьное образование в этой стране на языках национальных меньшинств. Парламентарий добавил, что эти реформы продолжают вдохновлять и ряд других стран, в частности, Украину. "Но, к сожалению, ОБСЕ начинает реагировать только, когда эти реформы затрагивают интересы государств, входящих в Европейский союз, ну, например, Венгрии. А пока речь идет исключительно о русских или русскоязычных гражданах этих стран, внимание ОБСЕ к этой проблематике оказывается заведомо более низким", - подчеркнул Косачев.

"Я хотел бы обозначить как очевидную проблему, что ОБСЕ не дают работать в соответствии с ее уставом и ее миссией те государства, которые пытаются использовать ее в собственных корпоративных интересах, в интересах тех интеграционных структур, в которые они сами входят, помимо ОБСЕ", - добавил глава международного комитета Совфеда.