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Российский дипломат и представитель "Аэрофлота" покинули Латвию

Политика
3 апреля, 16:56 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Они покинули страну в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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РИГА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Второй секретарь посольства России в Латвии и руководитель представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Риге Сергей Сокольников, которых местные власти решили выслать в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, уже покинули территорию республики. Об этом во вторник ТАСС сообщили в посольстве РФ в Латвии.

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"Представитель компании "Аэрофлот" Сокольников был выдворен из Латвии в ночь с 27 на 28 марта, поскольку был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвийской Республики. Сокольников вылетел в Москву из аэропорта города Рига, куда его доставили из центра содержания иностранцев в Муцениеки трое сотрудников Государственной пограничной охраны Латвии. Кроме того, в аэропорту присутствовал сотрудник посольства России в Латвии. Супруга Сокольникова покинула Латвию 29 марта", - указали в диппредставительстве.

Позже территорию республики покинул и высланный российский дипломат. "Второй секретарь посольства России в Латвии улетел в Москву вместе с семьей в субботу, 31 марта. В аэропорт его сопровождали сотрудники посольства России в Латвии", - отметили в дипмиссии.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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