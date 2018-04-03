Российский дипломат и представитель "Аэрофлота" покинули Латвию

РИГА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Второй секретарь посольства России в Латвии и руководитель представительства авиакомпании "Аэрофлот" в Риге Сергей Сокольников, которых местные власти решили выслать в рамках скоординированной акции в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, уже покинули территорию республики. Об этом во вторник ТАСС сообщили в посольстве РФ в Латвии.

"Представитель компании "Аэрофлот" Сокольников был выдворен из Латвии в ночь с 27 на 28 марта, поскольку был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвийской Республики. Сокольников вылетел в Москву из аэропорта города Рига, куда его доставили из центра содержания иностранцев в Муцениеки трое сотрудников Государственной пограничной охраны Латвии. Кроме того, в аэропорту присутствовал сотрудник посольства России в Латвии. Супруга Сокольникова покинула Латвию 29 марта", - указали в диппредставительстве.

Позже территорию республики покинул и высланный российский дипломат. "Второй секретарь посольства России в Латвии улетел в Москву вместе с семьей в субботу, 31 марта. В аэропорт его сопровождали сотрудники посольства России в Латвии", - отметили в дипмиссии.